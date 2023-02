Fans sauer: Gibt es kein "Are You The One?"-Wiedersehen?

War das jetzt etwa schon das Ende von Are You The One? Die letzte Matching Night der aktuellen Staffel ist gelaufen und die Kandidaten konnten trotz zwei Blackouts doch noch alle zehn Partner zusammenfinden und damit 200.000 Euro gewinnen. Doch wie ging es danach mit den Paaren weiter, entwickelte sich vielleicht sogar eine richtige Beziehung? Das wird normalerweise in einer Wiedersehensshow geklärt. Doch die scheint in dieser Staffel einfach auszufallen...

Auf Instagram postete der Sender jetzt nämlich eine Zusammenfassung mit der Überschrift: "Das ist nach der letzten Matching Night passiert..." Darin fassen sie kurz und knapp die Geschehnisse rund um Cris, Steffi und Co. zusammen und nehmen damit den Inhalt der Show schon vorweg! "Wie kann man das Wiedersehen groß ankündigen und jetzt kommt doch nix?", "Sorry, was soll das bitte sein? Die Info: Es gibt kein Wiedersehen, weil alle was miteinander hatten?" und "Wie langweilig, das Wiedersehen ist doch sonst das Beste" waren nur einige der schockierten Kommentare.

Doch die Fans haben auch eine Theorie, wieso nicht über alle Kandidaten berichtet wird. "War das Wiedersehen so langweilig, dass nichts gezeigt wird? Und Carina, Sasa und Vanessa werden komplett ausgelassen, weil sie bei Ex on the Beach sind", vermutete eine Userin. "Kein Wiedersehen, weil ein paar davon bei 'Ex on the Beach' sind vielleicht?", mutmaßte eine weitere.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / dornachen Juliette, Henna, Caroline, Steffi und Dorna, "Are You The One?"-Teilnehmer 2022

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Teilnehmerin

