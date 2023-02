"So dankbar": Gucci Mane und Keyshias zweites Baby ist da!

Gucci Mane und Keyshia Ka'oir (38) haben freudige Nachrichten zu verkünden! Im vergangenen Jahr machten der Rapper und seine Liebste publik, dass sie erneut Nachwuchs zusammen erwarten. Nun ist ihr Baby endlich da: Am 8. Februar erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. "Ich bin so dankbar, dass mein kleines Mädchen hier ist. Sie ist so hübsch und gesund", schwärmt der stolze Papa anschließend auf Instagram. Alle Infos zu Gucci Mane und Keyshias zweitem Kind erhaltet ihr im Video...

