Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Gucci Mane und seine Frau Keyshia Ka'oir (35) haben sich drei Jahre nach ihrer Hochzeit an die Familienplanung gesetzt – mit Erfolg: Im August verkündete der Rapper, dass sie ihr erstes Baby erwarten würden. Jetzt teilt das Paar einen ganz besonderen Moment mit seiner Community: Die beiden lüfteten bei einer Babyparty das Geschlecht ihres ungeborenen Nachwuchses!

Auf ihren neuesten Instagram-Fotos tragen die zukünftigen Eltern komplett in blau gehaltene Looks – und auch die Dekoration ist in Blautönen gehalten. Das ist eindeutig: Sie erwarten einen Sohn! Das bestätigt auch Gucci Mane: "Wir bekommen einen kleinen Jungen." Keyshia bedankt sich auf ihrem Kanal für all die wunderschönen Geschenke – und bei ihrem Mann und ihrer Mutter dafür, dass sie die Fete auf die Beine stellten.

Während der 40-Jährige kaum Einblicke in seine zukünftigen Vaterfreuden gewährt, teilt seine Ehefrau immer mal wieder ein Babybauch-Update. Im Oktober zeigte sie ihren Followern zum Beispiel, wie sie sich in ihren besonderen Umständen für eine Date Night mit ihrem Liebsten zurecht gemacht hat: In einem Traum aus Rosa und passenden High Heels setzte sie ihre Kurven in Szene.

Getty Images Keyshia Ka'oir und Gucci Mane bei den Grammy Awards

Getty Images Gucci Mane und seine Frau Keyshia Ka'oir

Instagram / keyshiakaoir Keyshia Ka'oir im Oktober 2020

