Gucci Mane und seine Frau Keyshia Ka'oir (35) haben allen Grund zur Freude! Der Rapper und das Model hatten sich 2017 das Jawort gegeben – und das vor laufender Kamera. Ihre Hochzeit und sämtliche Vorbereitungen wurden nämlich in einem TV-Format präsentiert. Und auch den nächsten Schritt in seiner Beziehung will das Paar mit der Öffentlichkeit teilen. Auf Social Media verkündet der Musiker nun ganz stolz: Ein Baby ist unterwegs.

"Meine Frau ist schwanger, mein Leben ist großartig", kommentierte Gucci ein Babybauch-Foto von Keyshia auf seinem Instagram-Account. In sexy Unterwäsche samt Strapsen posiert die 35-Jährige und setzte ihre Babywölbung perfekt in Szene. Wie weit die Mama in spe ist, verraten die Turteltauben nicht. Auch ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bislang nicht bekannt. Aber mit Sicherheit geben die werdenden Eltern ihren Fans nun regelmäßig Updates.

Die Community von Gucci freut sich jedenfalls mit ihm über die Nachwuchs-News. In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche – unter anderem auch von Rapper-Kollege 2 Chainz (42). Hailey Bieber (23) hinterließ ebenfalls ein "Gefällt mir" unter dem Beitrag.

Anzeige

Getty Images Gucci Mane und seine Frau Keyshia Ka'oir

Anzeige

Instagram / laflare1017 Keyshia Ka'oir im August 2020

Anzeige

Getty Images Rapper Gucci Mane

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de