Gucci Mane und Keyshia Ka'oir sind erneut Eltern geworden!

Gucci Mane und Keyshia Ka'oir (38) schweben im siebten Baby-Himmel. Im vergangenen September hatten der Rapper und seine Liebste verkündet, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs zusammen erwarten. Im Netz hielt die werdende Mama ihre Fans auch immer wieder in Form von Babybauch-Pics über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun hatte das Paar freudige Nachrichten zu verkünden: Gucci Mane und Keyshias zweites Kind hat das Licht der Welt erblickt.

Auf seinem Instagram-Account teilte der "Wake Up in the Sky"-Interpret nun zwei Aufnahmen, die das Paar im Krankenhaus zeigen. Während Gucci Mane und Keyshia sich auf dem ersten Foto zärtlich küssen, blicken sie auf dem zweiten Bild verliebt auf ihre Tochter herab. "Ich bin so dankbar, dass mein kleines Mädchen hier ist. Sie ist so hübsch und gesund", schwärmte der Vater. Dem Post war zudem zu entnehmen, dass der Säugling am Mittwoch, dem 8. Februar, das Licht der Welt erblickte und 3,2 Kilogramm auf die Waage brachte. Auch wie die kleine Maus heißt, verrieten die stolzen Eltern bereits: Ihr Baby trägt den besonderen Namen Iceland Ka'oir Davis.

Keyshia ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Geburt ihres Nachwuchses auf ihrem eigenen Account zu verkünden. So teilte die 38-Jährige ebenfalls ein Krankenhausbild, das sie mit den Worten "Unsere kleine Prinzessin ist da! Wunderschön und gesund!" versah.

Instagram / laflare1017 Gucci Mane und seine Frau Keyshia Ka'oir

Instagram / laflare1017 Gucci Mane und Keyshia Ka'oir im Januar 2023

Instagram / keyshiakaoir Keyshia Ka'oir, Unternehmerin

