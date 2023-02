Wer ist Lewis Capaldis neue Herzensdame Ellie MacDowall?

Das ist anscheinend die neue Frau an Lewis Capaldis (26) Seite! Der Sänger hatte zuletzt Pech in der Liebe. Im September 2020 ging die Beziehung zu seiner damaligen Freundin Catherine nach nur neun Monaten in die Brüche. Auf einer Afterparty der diesjährigen Brit Awards soll er allerdings nun mit seiner neuen Partnerin herumgeturtelt haben. Aber was ist eigentlich über Ellie McDowall bekannt?

Ellie ist offenbar keine Unbekannte. Sie machte einen Abschluss an der MGA Academy of Performing Arts und ist deshalb in Gesang und Tanz ausgebildet. Außerdem betreibt sie einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem einige ihrer ausgefeilten Auftritte zu sehen sind. Sie arbeitet allerdings hauptsächlich als Model und Schauspielerin.

Erst vor wenigen Tagen tauchten die Bilder der beiden von der Veranstaltung auf. Eine Quelle bestätigte die Beziehung außerdem gegenüber The Sun: "Er ist schon seit einiger Zeit mit Ellie zusammen, und obwohl sie normalerweise sehr zurückhaltend sind, konnte er auf der Afterparty nicht die Finger von ihr lassen."

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2023

Anzeige

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall, Model

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de