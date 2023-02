Am Valentinstag: Molly-Mae Hague schwärmt von Neu-Papa Tommy

Molly-Mae Hague (23) könnte im Moment wirklich nicht glücklicher sein. Seit mittlerweile vier Jahren geht die Influencerin nun schon mit ihrem Partner Tommy Fury durchs Lebens. 2019 hatte sich das Paar bei der britischen Version von Love Island kennen und lieben gelernt. Vor einigen Wochen machten die beiden ihr persönliches Glück dann mit ihrem ersten gemeinsamen Kind perfekt, einer Tochter namens Bambi. Anlässlich des Valentinstags kam Molly nun kaum aus dem Schwärmen über Tommy heraus.

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine nun eine Reihe an Fotos, auf denen der Profiboxer in verschiedenen Lebenssituationen zu sehen ist. "Alles Gute zum Valentinstag an den jungen Mann, der meine Welt in Schwung bringt. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt für immer neben dir aufwachen darf", schrieb die Neu-Mama verliebt. Anschließend postete sie ein zuckersüßes Pärchen-Pic in Schwarz-Weiß, auf dem Molly und Tommy sich innig küssen. Augenscheinlich schweißte die Geburt ihres Kindes die beiden Netzpersönlichkeiten auch noch ein Stück mehr zusammen, denn unter einem Vater-Tochter-Bild schwärmte die 23-Jährige: "Wenn du denkst, du könntest deinen Freund nicht noch mehr lieben und dann...".

Offenbar haben Molly und Tommy ineinander wirklich die Liebe fürs Leben gefunden. Einige Tage nach der Geburt hatte der 23-Jährige seinerseits von seiner Partnerin geschwärmt. "Die beste Mami der Welt. Wenn ich sehe, wie du dich um Bambi kümmerst, liebe ich dich mehr, als ich es je für möglich gehalten hätte", richtete er süße Worte an Molly.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Stars

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, Januar 2023

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2022

