Bastian Schweinsteigers Nachwuchs kommt schon im Frühling!

Bastian Schweinsteiger (38) und Ana Ivanovic (35) warten voller Vorfreude auf ihren Nachwuchs! Vor wenigen Tagen verkündeten der Ex-Fußballprofi und die ehemalige Tennisspielerin, dass sie nach ihren Söhnen Luka und Leon zum dritten Mal ein Kind erwarten. Dazu teilten sie ein Bild, auf dem Bastian liebevoll den schon recht großen Babybauch seiner Ehefrau streichelt. Nun verriet Ana auch, dass es bis zur Geburt gar nicht mehr so lange dauert!

"Wir erwarten das Baby im Frühling. Es dauert also nicht mehr lange! Bastian ist auch schon total aufgeregt", lüftete Ana gegenüber Bild das Geheimnis. Sie wird demnach aktuell also circa im siebten Schwangerschaftsmonat sein. Das Geschlecht ihres Kindes wissen die Eheleute aber noch nicht: "Das wird eine Überraschung! Wir sind jetzt natürlich sehr an Jungs gewöhnt und haben auch schon das ganze Jungs-Spielzeug, das würde es also einfach machen. Aber ein Mädchen wäre auch sehr schön."

Dass sie ihr drittes Wunder bald in den Armen halten kann, kann Ana jedenfalls gar nicht mehr erwarten: "Mein Mann und ich sind total glücklich und freuen uns riesig auf das neue Familienmitglied." Und auch ihre restlichen zwei Männer sind schon ganz ungeduldig. "Meine Jungs freuen sich schon total auf ihr neues Geschwisterlein. Vor allem der Große ist sehr neugierig und wundert sich, warum es so lange dauert", erzählte Ana liebevoll.

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im November 2018 in Berlin

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, April 2022

