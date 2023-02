Bastian Schweinsteiger und Ana erwarten erneut Nachwuchs!

Überraschende Neuigkeiten bei Bastian Schweinsteiger (38) und Ana Ivanovic (35)! Seit 2015 gehen der einstige Kicker und die Ex-Tennisspielerin bereits gemeinsam durchs Leben. Wie happy die beiden bis heute sind, teilt das Paar dabei immer wieder stolz mit niedlichen Pärchen-Pics aus ihrem gemeinsamen Alltag im Netz. Ihre zwei Söhne halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun verkünden die zwei: Bastian und Ana werden zum dritten Mal Eltern!

Wie Bastian und Ana nun in einem überraschenden Instagram-Beitrag verraten, gibt es ordentlich was zu feiern! Das Paar erwartet erneut Nachwuchs! "Jetzt sind Bastian und ich offiziell in der Unterzahl", freut sich die Sportlerin in dem gemeinsamen Post und verkündet damit, dass ihr drittes Baby unterwegs ist! Auf dem Bild sieht man den Fußballexperten, wie er seiner Frau liebevoll die Hand an den wachsenden Babybauch hält.

Die Fans sind total begeistert von den plötzlichen Neuigkeiten! "Awww so süß! Gratulation" oder "Glückwunsch und alles Gute", fluten die Follower der beiden die Kommentarspalte unter dem Post. Auch der einstige Verein des 38-Jährigen, der FC Bayern München, gratulierte bereits unter dem niedlichen Schnappschuss.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im April 2022 in München

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im April 2022

