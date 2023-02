Cardi B verpasste fast Halftime-Show wegen ihrer High-Heels!

Cardi B (30) musste sich beeilen! Es gab viel Staraufgebot beim diesjährigen Super Bowl. Einige der Besucher haben gleich klargestellt: Sie sind vor allem für Rihannas (34) Auftritt bei der Halbzeitshow da! Auch die Grammy-Preisträgerin und ihr Ehemann Offset (31) hatten Tickets für das Spektakel. Fast hätten sie es aber nicht rechtzeitig zur Show geschafft. Ein Grund dafür waren die High-Heels der Rapperin!

Ein lustiges Twitter-Video des "WAP"-Rapstars macht die Runde im Netz. Darauf ist die zweifache Mutter zu sehen, wie sie an der Hand ihres Ehemanns in 16-Zentimeter hohen pinken Hacken auf einem Parkplatz nervös Richtung Stadion zu eilen scheint. Ein kleiner Schrei der 30-Jährigen ist zu vernehmen, während sie zweimal "Oh mein Gott" vor sich hinsagt. Im Netz gibt Cardi dann Entwarnung: "Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft", sagt sie erleichtert und filmt die Performance von Rihanna.

Die Fans auf Twitter scherzen unter dem Video, das bereits mehr als drei Millionen Likes hat. Vor allem die Art, wie Offset versucht, seinen Lauf an Cardis Tempo anzupassen, amüsiert die User. Einer schreibt: "Er sieht so aus, als ob er auch in High-Heels laufen würde", während ein anderer Follower witzelt: "Offset hätte Cardi tragen und mit ihr zum Konzert laufen sollen."

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und ihr Mann Offset

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de