Im Valentinstagslook: Paris Hilton in Hollywood gesichtet!

Herzchen-Alarm bei Paris Hilton (41)! Gestern war die Beauty mit ihrem Mann Carter Reum zur Date-Night in einem Restaurant verabredet. Dafür schmiss sich die Blondine ordentlich in Schale! Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich in einem stilvollen Outfit bei den Grammys: Sie präsentierte sich in einem langen, mit glitzernden Steinchen besetzten Kleid auf dem roten Teppich. Doch auch Paris' Valentinstagsoutfit ist ein echter Hingucker!

Pünktlich zum Tag der Liebe trug die Hotelerbin ein rotes Kleid mit rosafarbenen Herzchen. Darin konnten Paparazzi die Blondine in West Hollywood ablichten. Zu dem Kleid kombinierte sie eine herzförmige Tasche mit der Aufschrift "Taken" (zu Deutsch: vergeben). Ihren Look rundete Paris mit nudefarbenen High Heels mit rotem Kussmund an der Spitze ab. Ihr strahlender Gesichtsausdruck lässt vermuten: Sie scheint sich in dem Kleid sehr wohlzufühlen.

Die Freude in ihrem Gesicht könnte jedoch auch einen anderen Grund haben. Erst vor wenigen Tagen gab Paris bekannt: Sie und ihr Mann Carter sind zum ersten Mal Eltern geworden! Zu Beginn machten die beiden ein großes Geheimnis aus dem Geschlecht des Kindes. Mittlerweile bestätigten sie: Es ist ein Junge! Doch den Namen ihres Sohnes gaben sie bisher nicht bekannt – nicht einmal Paris' Familie soll ihn kennen.

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Paris Hilton, Valentinstagslook, 2023

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Grammys 2023

Anzeige

BACKGRID/MEGA Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de