Liebeskrise? Megan Fox und MGK sind zusammen unterwegs

Wie steht es um die Beziehung von Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32)? Am Sonntag deutete die Schauspielerin an, dass zwischen ihr und dem Sänger alles aus sei. Sie postete ein Zitat von einem Song, in dem es um Untreue geht. Daraufhin deaktivierte die Beauty ihren Instagram-Account. Die Zeichen für eine Trennung verdichten sich inzwischen immer weiter. Jetzt wurden die beiden seit den Trennungsgerüchten erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet!

Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen Megan und Machine Gun Kelly gemeinsam zu sehen sind. Die Fotos wurden am Montag in Kalifornien gemacht. Auf den Bildern befindet sich der 32-Jährige hinter der Transformers-Darstellerin. Sie schauen sich nicht an und scheinen auch nicht miteinander zu sprechen.

Zuvor gab eine Quelle gegenüber People an, dass Megan ihren Verlobungsring abgelegt habe und nicht mehr mit dem Musiker spreche. Das Paar habe in der Vergangenheit immer wieder Krisen gehabt. "Aber dieses Mal scheint es ziemlich ernst zu sein", meinte der Informant.

Backgrid / ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards 2021

Getty Images Megan Fox bei den iHeartRadio Music Awards 2021

