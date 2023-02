Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich wollen zusammenziehen!

Bei Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich (25) scheint es ernst zu sein! Nach wochenlangen Spekulationen machten die beiden Reality-TV-Stars ihre Liebe endlich offiziell – zusammen sind die beiden Turteltauben aber schon seit Anfang Oktober. Inzwischen scheinen der Fitness-Coach und die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin auch schon bereit für den nächsten Schritt zu sein: Lukas und Chiara suchen nach ihrer ersten gemeinsamen Wohnung, wie der Beau Promiflash verriet.

Noch führen die beiden eine Fernbeziehung, wie Lukas Promiflash erzählte: "Dadurch, dass wir beide noch in unterschiedlichen Städten wohnen – Hamburg und Köln – lebt einer immer aus dem Koffer, je nachdem, in welcher Stadt wir gerade sind." Das soll sich aber schon bald ändern: "Aktuell sind wir auf Wohnungssuche für unsere erste gemeinsame Wohnung in Köln."

Lukas plauderte auch aus, wie der gemeinsame Alltag der beiden in der Regel so abläuft. "Ansonsten haben wir natürlich beide unseren Arbeitsalltag, aber unternehmen dennoch unterschiedliche Dinge und genießen einfach die Zweisamkeit", gab der Influencer preis.

Instagram / lukascharles_ Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

privat Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Instagram / lukascharles_ Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

