Nach acht Monaten: Tom Cruise ist zurück auf dem Red Carpet

Tom Cruise (60) steht wieder im Blitzlichtgewitter! Obwohl der Schauspieler nicht mehr aus Hollywood wegzudenken ist, hat er bisher noch keinen Oscar. In diesem Jahr darf der US-Amerikaner aber hoffen. Als Produzent von "Top Gun: Maverick" ist er in der Kategorie "Bester Film" nominiert. Trotzdem war er dem roten Teppich satte acht Monate ferngeblieben. Jetzt ist Tom aber wieder zurück auf dem Red Carpet!

Am Montag kamen die Oscar-Nominierten in Beverly Hills zum Lunch zusammen. Mit dabei war auch der 60-Jährige und feierte nach acht Monaten sein Red-Carpet-Comeback. Mit deutlich längerer Mähne und einer ordentlichen Bräune im Gesicht posierte er in einem blauen Dreiteiler-Anzug für die Fotografen. Solche Auftritte des Hollywoodstars sind inzwischen äußerst selten geworden.

Das gestrige Get-Togehter mit den Oscar-Nominierten konnte sich Tom aber offenbar nicht entgehen lassen. Immerhin traf er dort zahlreiche Kollegen zu einem Pläuschchen. Unter anderem mit Austin Butler (31) und Jamie Lee Curtis (64) unterhielt sich der Ex von Katie Holmes (44) auf der Veranstaltung bestens.

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Austin Butler und Tom Cruise bei einer Oscar-Nominierten-Party in Beverly Hills im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Jamie Lee Curtis bei einer Oscar-Nominierten-Party in Beverly Hills im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de