Nach Klub-WM-Titel: Deutet Toni Kroos etwa Karriereende an?

Ist die Karriere von Toni Kroos (33) vorbei? Der in Greifswald geborene Fußballer steht seit fast neun Jahren bei Real Madrid unter Vertrag. Mit dem spanischen Rekordmeister konnte er bereits unzählige Titel gewinnen. Zuletzt zelebrierten die Königlichen den Sieg bei der Klub-WM – für Toni war es das sechste Mal und damit stellte er einen Rekord auf. Doch jetzt könnte sich seine Zeit dem Ende zuneigen.

Bereits in den vergangenen Jahren betonte Toni, dass Real Madrid die letzte Station in seiner Karriere sein wird. Angesichts des auslaufenden Vertrages stellte sich die Frage, ob der Weltmeister von 2014 ein weiteres Jahr im Bernabeu spielen oder seine Karriere im Sommer beenden wird. In der spansichen Fußball-Talk-Show "El Chiringuito de Jugones" erklärte Toni, es werde "nicht lange dauern, bis ich meine Entscheidung getroffen habe". Er fügte jedoch hinzu: "Die Beziehung zum Verein ist fantastisch und sie wissen bereits, was ich will."

Dann hätte Toni allerdings auch mehr Zeit für seine Familie. 2015 heiratete der Kicker seine langjährige Freundin Jessica, mit der er anschließend drei gemeinsame Kinder bekam, zwei Söhne und eine Tochter. Seine drei Sprösslinge sind der ganze Stolz des Familienvaters.

Getty Images Toni Kroos, November 2022

Getty Images Toni Kroos, Fußballstar

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit seiner Frau und seinen Kindern

