Nacktpics: Emily Ratajkowski und Eric Andrés Liebe offiziell

Valentinstagsgrüße mal anders! Auch die Stars zelebrieren heute fleißig den Tag der Liebe. Viele posten Schnappschüsse mit ihren Partnern – oder zeigen, wie groß ihre Blumensträuße in diesem Jahr geraten sind. Auch David Beckham (47) machte seiner Frau Victoria Beckham (48) eine romantische Liebeserklärung im Netz. Supermodel Emily Ratajkowski (31) und ihr Flirt Eric André (39) haben sich jetzt für eine weniger konventionelle Variante entschieden...

Schon seit ein paar Tagen wird gemunkelt, dass der Schauspieler sich die Laufstegschönheit geangelt hat. Mit einem Instagram-Post unter dem Titel "Fröhlichen Valentinstag" bestätigt er jetzt die Gerüchte: Zwei Spiegel-Selfies zeigen Emily nackt im Hintergrund und Eric ebenfalls splitterfasernackt im Vordergrund – eindrucksvoll auf einer Couch drapiert. Ein Emoji verdeckt sein bestes Stück. Seine entledigten Klamotten liegen auf dem Boden verteilt. Eine sexuelle Beziehung scheinen die beiden auf jeden Fall zu haben – ob dabei wohl auch Gefühle im Spiel sind?

So oder so flippen die Fans völlig aus: "Okay, wow! Herzlichen Glückwunsch, ihr Turteltauben!", jubelte ein Follower. "Da hast du dir aber eine Granate geangelt! Emily sieht natürlich auch ganz gut aus", witzelte ein weiterer User. Andere wiederum finden die Bilder "einfach nur geschmacklos". Was sagt ihr zu den Nacktfotos? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / ericfuckingandre Emily Ratajkowski und Eric André

Anzeige

Backgrid / ActionPress Eric André und Emily Ratajkowski im Februar 2023

Anzeige

Backgrid / ActionPress Eric André und Emily Ratajkowski im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de