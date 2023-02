Offiziell? Emily Ratajkowski wieder mit Eric André unterwegs

Emily Ratajkowski (31) und Eric André (39) können anscheinend nicht genug voneinander bekommen! Im vergangenen Jahr bandelte die Beauty mit dem Comedian Pete Davidson (29) an. Doch lange sollte die Romanze nicht halten: Nach nur wenigen Wochen sollte der Flirt bereits enden. Traurig schien Emily deswegen aber nicht zu sein: Bereits kurz danach wurde sie mit dem Schauspieler gesehen. Jetzt waren Emily und Eric erneut zusammen in New York unterwegs!

Wie Page Six jetzt erfahren haben will, sollen sich die beiden zweimal in dieser Woche getroffen haben: Wie eine Quelle berichtete, wurden das Model und der 2 Broke Girls-Star bei einem romantischen Abendessen gesehen, zwei Tage später folgte ein gemeinsames Mittagessen. "Sie sahen aus, als würden sie sich nett unterhalten", berichtete zudem ein Augenzeuge und fügte hinzu: "Sie lachten und grinsten beide."

Weder Emily noch Eric äußerten sich bis dato zu den Liebes-Gerüchten – es scheint jedoch so, dass es zwischen den beiden immer ernster wird: Wie ebenfalls das Medium berichtete, genossen sie erst vor rund zwei Wochen einen Urlaub auf den Cayman Islands. "Emily und Eric wirkten ziemlich vertraut, als sie gemeinsam am Strand entspannten. Sie haben sich geküsst und geflirtet. Er hat Witze gemacht und alle zum Lachen gebracht", berichtete ein Insider außerdem.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Backgrid / ActionPress Eric André und Emily Ratajkowski im Februar 2023

Getty Images Eric André, Schauspieler

