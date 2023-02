Offiziell? Hier turtelt Hanna Schlönvoigt mit ihrem Giovanni

Hanna Schlönvoigt (27) will ihre Romanze wohl nicht länger verstecken! Im Oktober 2022 schockierte sie mit ihrer Trennung von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (36) die Fans. Danach machten schnell Gerüchte um eine neue Liebe im Leben der Influencerin die Runde. Sie soll mit dem Ex von Michelle Hunziker (46), Giovanni Angiolini, anbandeln und verbrachte schon einen romantischen Urlaub in Madrid mit ihm. Jetzt wurden Hanna und Giovanni auch noch turtelnd in Italien abgelichtet!

Auf neuen Bildern ist deutlich zu sehen, wie nahe sich die 27-Jährige und der italienische Arzt stehen. Arm in Arm oder auch Hand in Hand flanierten sie durch die Straßen Roms und knutschten auf offener Straße. Unter anderem unternahmen sie einen Trip in eine Bäckerei, gönnten sich ein paar Süßigkeiten und shoppten Klamotten. Dabei nahm Hanna insbesondere ein Kleid für Kinder unter die Lupe – womöglich für ihre Tochter.

Inzwischen lernt Hanna sogar schon italienisch, wie sie vor wenigen Wochen auf Instagram zeigte. Auch bei diesem neuen Hobby könnte der Italo-Doc eine Rolle spielen. Immerhin könnte sich das Model damit leichter in dessen Heimat verständigen.

Rom@/MEGA Hanna Schlönvoigt und Giovanni Angiolini in Rom im Februar 2023

