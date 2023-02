Überraschend: Das ist Timon Krauses "Let's Dance"-Vorbild

Timon Krause (28) will sich in die Herzen der Zuschauer tanzen! Der Mentalist gehört zum Cast der diesjährigen Let's Dance-Staffel, die am Freitag startet. Die 15. Staffel der beliebten Tanzshow gewann der Zirkusartist René Casselly (26) gemeinsam mit Kathrin Menzinger (34). Obwohl Comedian Bastian Bielendorfer (38) nicht zu den talentiertesten Tänzern gehörte, bot er den Zuschauern Unterhaltung pur. Kurz vor der Show verriet Timon: Er sieht zu Basti auf!

"Ich würde sagen, mein großes Vorbild im 'Let's Dance'-Kosmos ist Bastian Bielendorfer, aber er ist auch sowieso mein großes Vorbild, weil er ein Herzensmensch ist", schwärmte Timon im Interview mit RTL von dem 38-Jährigen. Immerhin schaffte es der Autor bei "Let's Dance" bis Show neun, obwohl er regelmäßig nur wenig Punkte von der Jury einheimsen konnte. Die Zuschauer schlossen den Entertainer einfach ins Herz.

Doch wird Timon die Jury wohl mehr als Basti überzeugen? Immerhin tanze er leidenschaftlich gerne, weiß er. Dennoch brauche Timon eine harte Hand, was das Training angeht. Jemand, der ihn "ohne Gnade durchdrillt", erklärte er. "Ich brauche das einfach", weiß der Autor.

Instagram / bielendorfer Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Kandidat

RTL Timon Krause, "Let's Dance"-Kandidat

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei ihrer Rumba

