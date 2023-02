Vor Trennungsgerüchten: Megan Fox und MGK planten Hochzeit!

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) wollten eigentlich schon bald vor den Traualtar treten! Im Januar 2021 stellte der Musiker seiner Liebsten die Frage aller Frage – und die Schauspielerin sagte natürlich Ja! Doch zuletzt soll die Liebe der beiden Risse bekommen haben: Es machten Trennungsgerüchte die Runde, nachdem Megan im Netz andeutete, ihr Verlobter sei untreu gewesen. Dabei steckten Megan und MGK eigentlich gerade mitten in der Hochzeitsplanung!

Wie ein Insider RadarOnline berichtete, wollten die beiden schon im kommenden Frühling vor den Traualtar treten! Megan und MGK seien bereits "hart am Arbeiten" gewesen, um ihren perfekten Tag zu planen. Die Führung dabei hatte laut einer weiteren Quelle der Rapper übernommen, während Megan sich zurücklehnte: "Er mischt sich immer in ihre Pläne ein, also wirft sie die Hände in den Schoß und überlässt es ihm", berichtete sie.

Die Zeichen für eine Trennung bei dem Traumpaar verdichten sich derweil immer weiter: Nachdem Megan zuerst alle Pächenbilder von Social Media gelöscht hatte, deaktivierte sie ihren Instagram-Account anschließend ganz. Auch ihren Verlobungsring soll sie inzwischen abgelegt haben.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Februar 2023 in L.A.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

