Wirklich gutes Verhältnis? Mats likt Cathy Hummels Bilder

In welchem Verhältnis stehen Mats (34) und Cathy Hummels (35) zueinander? Der Profifußballer war jahrelang mit der Influencerin verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn mit dem Namen Ludwig (5). Doch dann kamen Gerüchte auf, dass die Ehe der beiden am Boden liegt. Schlussendlich bestätigten die Eltern das Ende ihrer Beziehung. Kürzlich teilte Cathy mit, dass sie die Trennung noch verarbeite. Doch wie geht Mats damit um? Ihn scheinen die Aktivitäten seiner Ex-Frau im Netz zumindest noch sehr zu interessieren...

Auf Instagram likte Mats unterschiedliche Fotos, die Cathy postete. Auf einem Schnappschuss ist die Dirndl-Designerin in einen Wintermantel eingekuschelt. Auf einem anderen Pic zeigt sich die Mutter in einem knappen Geburtstags-Outfit. Dem BVB-Spieler gefiel auch ein pikantes Video von der 35-Jährigen, in dem sie ganz sexy in einem Bikini posiert.

Während Mats Cathys Fotos likt, teilte sie kürzlich ihre Gedanken zu dem Liebe-Aus auf Instagram. Sie habe nach der Trennung von dem Sportler sehr gelitten, gab sie zu. "Die Frage: 'Wer bist du, Cathy?', hat mich ständig begleitet, genauso wie: 'Wie geht es für dich weiter? Findest du noch mal die große Liebe oder bleibst du für immer eine Single-Hippie-Mama, die am Strand tanzt?", gab sie Einblick in ihr Seelenleben.

