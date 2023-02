Nach Scheidung: Cathy Hummels zieht in ein neues Haus!

Cathy Hummels (35) kommt nach Hause! Die Moderatorin verbrachte zwei Monate im Ausland und drehte dort Kampf der Realitystars. Ihre Reise war aber nicht nur beruflicher Natur, auch privat wollte sich die Influencerin damit eine Auszeit gönnen. Die Scheidung von Mats Hummels (34) im vergangenen Dezember hat für die Beauty vieles auf den Kopf gestellt. Jetzt kehrt Cathy zurück nach Deutschland und dort erwartet sie bereits die nächste Veränderung!

"Es wartet ein neues Leben auf mich", meinte die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Das ist schon ein bisschen überwältigend." Cathy verließ Deutschland am Tag ihrer Scheidung – seitdem war sie nicht mehr daheim. "Wenn ich zurückkomme, wird ein Umzug anstehen. Ich habe ein neues Haus gekauft", berichtete die TV-Bekanntheit weiter. "Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben komplett allein – geschieden, mehr oder weniger alleinerziehend mit Ludwig", erzählte die Mama ihren Fans. Sie sei aufgeregt und unsicher, freue sich aber gleichzeitig auf den Umbruch.

Erst vor wenigen Tagen hatte Cathy eine weitere Veränderung der vergangenen Monate bekannt gemacht: die Trennung von ihrem Hund Moon. Zwischen Sohn Ludwig und Moon sei es zu Schwierigkeiten gekommen – das Haustier musste weichen. "Moon geht es gut. Sie ist in meinem engsten Umfeld bei einer sehr engen Vertrauten ohne kleine Kinder", hatte die Bayerin verraten.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Ludwig mit Cathy Hummels

Cahty Hummels Cathy Hummels mit Hündin Moon

