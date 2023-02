"So gesund": Cathy Hummels bekommt erneut Hate im Netz

Cathy Hummels (35) muss erneut viel Kritik in den sozialen Medien einstecken! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin bekam in der Vergangenheit schon aus den unterschiedlichsten Gründen Hate im Netz ab: Beispielsweise echauffierten sich Nutzer über ihren vermeintlich zu dünnen Körper oder ihren Umgang mit dem Thema Depressionen. Trotzdem ist die Ex-Frau von Mats Hummels (34) weiterhin auf Social Media aktiv: Cathy veröffentlichte jetzt einen besonders positiven Post – und erntete dafür erneut viele Hasskommentare!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Moderatorin an ihrem Geburtstag einen kurzen Clip, in dem sie nur mit einem Bikini bekleidet auf die Kamera zuläuft und posiert. "Ich bin stolz auf meinen Körper, denn er tankt jeden Tag mehr Kraft", betonte die 35-Jährige total happy und freute sich zudem: "Um ehrlich zu sein, habe ich mich lange nicht mehr so gesund, kraftvoll und geliebt gefühlt."

Doch dieser eigentlich positive Netz-Beiträge löste bei einigen Usern offensichtlich erneut Ärger aus. "Diese Obsession, nur mit seinem Körper wirken zu wollen, ist einfach grausam" oder auch "Das sieht weder schön noch gesund aus – und nach Kraft schon gar nicht", beschwerten sich beispielsweise zwei Nutzer. Ein anderer Fan bestärkte Cathy hingegen: "Man sieht es dir auch an: Du bist glücklich – und du bist auch bildhübsch!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Dwi Anoraganingrum / Future Imag / ActionPress Cathy Hummels, Influencerin

