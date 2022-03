Diese Liebe geht unter die Haut! Seit ihrer Love Island-Teilnahme im Jahr 2017 sind Julian Evangelos (29) und Stephanie Schmitz (27) unzertrennlich. Vier Monate nach Ende der Dreharbeiten verlobten sich die Reality-TV-Stars – und mittlerweile wohnen sie auch schon seit einer ganzen Weile zusammen. Nun machten die ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten einmal mehr klar, wie glücklich sie miteinander sind: Julian und Stephi ließen sich ein Partner-Tattoo stechen!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 27-Jährige, dass ihr Liebster sowieso einen Termin beim Tattoostudio hatte: "Dann habe ich so gesagt: Schatz, wenn wir schon mal da sind, was hältst du davon, wenn wir so ein kleines Partnertattoo machen?" Julian hatte offenbar dieselbe Idee – und wollte seine Stephi mit einem ganz besonderen Tintenkunstwerk überraschen. Die beiden entschieden sich für einen kleinen Funken, den sie sich auf dem rechten Mittelfinger verewigen ließen. Von dem Ergebnis waren die Influencer auch total begeistert. "Das ist so geil geworden. Dieser Funken steht für unsere Liebe", schwärmte der Hottie.

Tatsächlich ist es für Stephi nicht das erste Tattoo, das sie sich für ihren Partner stechen hat lassen. Bereits wenige Wochen nach den "Love Island"-Dreharbeiten hatte sie sich im Jahr 2017 seinen Anfangsbuchstaben auf den rechten Ringfinger tätowieren lassen.

Instagram / STEPHIFASHION Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

Instagram / STEPHIFASHION Stephi Schmitz und Julian Evangelos im März 2022

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Reality-TV-Stars

