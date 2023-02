Austin Butler hätte fast seinen Job an den Nagel gehängt!

Ein Verlust ließ ihn seine Karriere überdenken! Austin Butler (31) wird für seine Performance als Elvis im gleichnamigen Film gefeiert. Er sahnte dafür dieses Jahr beispielsweise bereits einen Golden Globe ab. Zudem ist der Schauspieler auch für einen Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert! Jobtechnisch könnte es für den Film-Darsteller also nicht besser laufen. Doch fast wäre es gar nicht dazu gekommen: Austin wollte beinahe seine Schauspielkarriere an den Nagel hängen!

Im Talk mit Access Hollywood gesteht der 31-Jährige: "Nachdem meine Mutter starb, hatte ich eine andere Sicht auf die Dinge. Ich begann, mich zu fragen, ob das Schauspiel eine Profession sei, die einen größeren Sinn hat oder die der Welt helfen könne." Zudem sei der Hottie zu der Zeit unzufrieden mit seinen Jobangeboten gewesen, meint er. Austin schildert im Weiteren jedoch, dass seine Perspektive sich geändert habe: "Filme sind eine Form, Geschichten zu erzählen. Das war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Menschheit. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Tradition zu sein."

In Bezug auf seine Oscar-Nominierung äußerte der Freund von Kaia Gerber (21) Ende Januar, dass er diese nicht richtig genießen könne. "Es ist ein bittersüßer Moment, weil ich mir so sehr wünsche, dass Lisa Marie Presley (✝54) jetzt hier wäre und mit mir feiern könnte", meinte er. Die Tochter von Elvis Presley (✝42) war Anfang dieses Jahres plötzlich verstorben.

Anzeige

Getty Images Austin Butler im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, warum Austin damals seine Karriere infrage stellte? Ja, auf jeden Fall! Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de