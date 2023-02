Erstes Bild von Lady Gaga als Harley Quinn in "Joker 2"!

Die Fans können es kaum noch erwarten! Der Thriller Joker mit Joaquin Phoenix (48) in der Hauptrolle wurde zu einem vollen Erfolg. In dem Film dreht sich alles um den gleichnamigen Schurken aus dem DC-Universum. Gleich elf Oscar-Nominierungen hatte der Streifen erhalten – der gebürtige Puertoricaner selbst hatte als gefürchteter Bösewicht den Preis als "Bester Hauptdarsteller" abgeräumt. Vor einem halben Jahr wurde die Fortsetzung von "Joker" bekannt gegeben, in der keine Geringere als Lady Gaga (36) in der Rolle der Harley Quinn zu sehen sein soll. Nun gibt es das erste Bild!

Der Regisseur der Filme, Todd Philips, teilte auf Instagram bereits ein erstes Bild des Paares. Darauf zu sehen sind die beiden Darsteller Joaquin und Lady Gaga, wie sie sich leidenschaftlich in die Augen schauen. Die Überreste des Clown-Make-ups auf dem Gesicht von Harley Quinn geben zudem Anhaltspunkte für einen Kuss der beiden. Die freche Blondine ist zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch Praktikantin in der psychiatrischen Anstalt Arkham Asylum, wo sie immer mehr ihrem Patienten und dem Wahnsinn verfällt.

Fans müssen sich allerdings noch eine ganze Weile auf den neuen Film gedulden. Denn "Joker: Folie à Deux", was übersetzt so viel wie "Wahnsinn zu zweit" bedeutet, soll erst im Oktober 2024 in die Kinos kommen.

