Kino-Hammer: Lady Gaga ist in "Joker"-Fortsetzung dabei!

Sie zieht ein Mega-Projekt an Land! 2019 eroberte der Film Joker die Herzen der Kinoliebhaber im Sturm. Gleich elf Oscar-Nominierungen erhielt der Streifen – Joaquin Phoenix (47) staubte als gefürchteterer Bösewicht den Preis als "Bester Hauptdarsteller" ab. Im Juni gab es dann für die Fans tolle News: Die Reise des Jokers geht weiter – im Oktober 2024 kommt der zweite Teil in die Kinos. Lady Gaga (36) ist dann ebenfalls mit von der Partie!

Das bestätigte die "A Star is Born"-Darstellerin nun höchstpersönlich via Instagram. In einem animierten Clip zeigte die 36-Jährige ihre und die dunkle Silhouette des Jokers. Doch welche Rolle wird die Beauty in dem Kino-Spektakel "Joker: Folie à Deux" spielen? Offiziell bekannt ist dazu zwar noch nichts. Doch ein Insider behauptete gegenüber The Hollywood Reporter, dass die Musikerin als berühmt-berüchtigte Harley Quinn – die Geliebte des Jokers – in den Gesprächen sei.

Selbstredend darf auch Joaquin bei der Fortsetzung als Arthur Fleck alias der Joker nicht fehlen. Filmemacher Todd Phillips (51) hatte vor rund zwei Monaten auf Social-Media mit einem Schnappschuss des Drehbuches den zweiten Teil des Psychothrillers ganz offiziell bestätigt.

