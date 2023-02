Famegeil: Sam Dylan zieht heftig über Nicolas Puschmann her!

Sam Dylan (32) ist nicht gut auf Nicolas Puschmann (31) zu sprechen! Zuletzt machte der Ex-Prince Charming negative Schlagzeilen: Er soll einen homophoben Angriff auf sich erfunden haben, der letztendlich aber einen ganz anderen Hintergrund hatte. Das kam nicht sonderlich gut an – erst recht nicht bei seinem Ex-Kandidaten Sam! Im Promiflash-Interview teilte Sam jetzt ganz schön gegen Nicolas aus.

Von Promiflash wurde Sam bei der Pre-Valentinstagsparty Liebesreich by David Lovric nach dem neuen "Prince Charming"- Spin-off "Carming Boys" gefragt – und nahm das zum Anlass, um über Nicolas herzuziehen. "Der wird bestimmt seine Liebe da wieder suchen. Der braucht ja die Aufmerksamkeit. Der braucht wieder gute Presse nach seinem Skandal, was er da gemacht hat, diese homophoben Anschuldigungen", legte er los. Schon während der Showteilnahme 2019 habe die TV-Bekanntheit nichts Gutes an dem Influencer gefunden: "Ich bin ja schon bei Nicolas Puschmann weggelaufen, weil ich ihn ganz schrecklich fand." Sam war in der fünften Folge freiwillig ausgestiegen.

Ansonsten blickt Sam aber positiv auf das neue Format – auch, wenn er selbst nicht teilnehmen würde. "Ich habe einmal meine Liebe im Fernsehen gesucht und ich glaube, Dating ist nicht so meins", erklärte er. Außerdem habe er die Publicity – anders als seiner Meinung nach Nicolas – nun wirklich nicht nötig.

Sam Dylan, Reality-TV-Star

Nicolas Puschmann, Oktober 2021

Sam Dylan, Influencer

