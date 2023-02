Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigen neue Liebes-Tattoos!

Sie verewigten sich gegenseitig! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) sorgten im vergangenen Juli für das Liebes-Comeback des Jahres 2022. Das Paar, welches sich bereits über 20 Jahre kennt, war bereits von 2002 bis 2004 zusammen. Jetzt im zweiten Anlauf scheinen sich die beiden sicher: Es ist für immer. Deshalb trauten sie sich etwas ganz Intimes: Jennifer und Ben ließen sich gemeinsam ihre Namen tätowieren!

Wie die "On The Floor"-Interpretin via Instagram zeigte, bekamen beide ein neues Motiv auf der Haut verewigt. Es sind jedoch zwei verschiedene Motive: Jennifers Tattoo ist ein Unendlichkeitssymbol und Bens Design sind zwei übereinanderliegende Pfeile. Doch beide Motive enthalten die Namen des Hollywood-Paares in Form ihrer Initialen. Bens Geliebte untermalte die Social-Media-Pics noch mit den Worten: "Bindung! Lieben Valentinstag, mein Schatz!"

Der gegenseitige Liebesbeweis ist für die Fans des Paares sehr beruhigend, schließlich wurden vor Kurzem erst Aufnahmen veröffentlicht, auf welchen es so aussah, als wären Jennifer und Ben genervt voneinander. Auch im Rahmen der Grammys schien vor allem der "Justice League"-Darsteller keine gute Laune zu haben.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Jahr 2023

Instagram / jlo Ben Afflecks Tattoo

X17 / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Suche nach Immobilien

