Oh, oh: Streiten sich Jennifer Lopez und Ben Affleck etwa?

Ist bei Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) etwa Ärger im Anflug? Die Sängerin und der Schauspieler gaben sich vergangenen Sommer bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Nach ihrer Hochzeit präsentierten sich die beiden Hollywoodstars des Öfteren als frisch verliebtes Ehepaar auf roten Teppichen und Veranstaltungen. Doch jetzt bietet sich ein zunächst ungewohntes Bild: Auf neuen Aufnahmen sieht es so aus, als würden J.Lo und Ben sich in die Haare kriegen!

Paparazzi erwischten das Paar am Mittwoch beim Besichtigen von Immobilien. Während des Termins hatte es den Anschein, als herrsche zwischen Jennifer und Ben dicke Luft. Der 50-Jährige scheint seiner Liebsten etwas zu sagen, woraufhin sie eine abweisende Geste zeigt und einen äußerst genervten Eindruck macht. Auch Bens Freude schien sich in Grenzen zu halten – der Filmstar verzog keine Miene und wirkte äußerst ernst.

Einige Tage zuvor kam es bei den Grammy Awards zu einem Vorfall, weswegen über die zwei im Netz gewitzelt wurde: Während Jennifer an dem Abend gut gelaunt in die Kameras strahlte, guckte ihr Partner meistens grimmig und gelangweilt drein. Dies führte bei vielen Fans zur Annahme, dass sich Jennifer und Ben in einer Ehekrise befinden.

X17 / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck, Februar 2023

X17 / ActionPress Ben Affleck, Febrauar 2023

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards, 2023

