Ben Affleck plante die ganze Hochzeit mit J.Lo in Las Vegas

Da hat er das Steuer in die Hand genommen. Sängerin Jennifer Lopez (53) und Schauspieler Ben Affleck (50) waren bereits von 2002 bis 2004 ein Liebespaar. Damals hatten sich die beiden sogar schon verlobt, trennten sich aber vorzeitig wieder. In den vergangenen Jahren waren die beiden mit anderen Partnern verheiratet. Doch J.Lo und Ben fanden den Weg wieder zueinander und so gab es im Sommer 2022 doch noch ein Happy End für die Liebe und sie heirateten sogar zweimal. Jetzt plauderte Jennifer aus, dass Ben eine der beiden Hochzeiten komplett alleine geplant hat.

"Er hat die ganze Hochzeit in Las Vegas geplant. [...] Er hat ein erstaunliches Auge und einen unglaublichen Geschmack", erzählte Jennifer in einem Interview zu ihrem neuen Film "Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team" gegenüber Mirror. Sie wollten den Druck vor der großen Hochzeitsfeier mit Freunden und Familien herausnehmen und haben deswegen zuerst im kleinen Kreis in L.A. geheiratet. Die zweite große Feier haben J.Lo und Ben dann jedoch zusammen geplant.

Die Idee, in Las Vegas zu heiraten, war für die beiden Hollywood-Stars wohl eine ziemlich spontane Entscheidung. "Eines Tages sagte Ben einfach: 'Scheiß darauf. Lass uns einfach nach Vegas fahren und heute Abend heiraten. [...] Und das taten wir", plauderte Jennifer während eines Auftrittes bei "Jimmy Kimmel Live" aus.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2003

