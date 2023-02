Liebes-Aus mit Eric Sindermann: Hat Josi schon einen Neuen?

Ist Josephine Lehmann schon wieder anderweitig vergeben? Mit ihrer turbulenten Beziehung mit Eric Sindermann (34) hatte sie für Schlagzeilen gesorgt. Am vergangenen Wochenende kamen sogar Gerüchte auf, dass die einstige Date or Drop-Kandidatin fremdgegangen sein soll. Tatsächlich zog die Erfurterin letztendlich einen endgültigen Schlussstrich und trennte sich von dem Sommerhaus-Star. Doch hat Josi schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite?

In ihrer Instagram-Story reagierte die 27-Jährige auf die zahlreichen Fragen in ihrem Postfach. Viele Follower wollten wissen, ob sie schon wieder einen Neuen hat. "Nein, ich habe natürlich keinen neuen Partner. Ich bin nach fast drei Jahren als Single mit Eric das erste Mal wieder eine Beziehung eingegangen", stellte Josi klar. So schnell könne sie sich nicht in eine neue stürzen: "Das ist nicht meine Art", betonte die ehemalige "First Dates"-Teilnehmerin.

Doch warum hat Josi keine gemeinsame Zukunft mit Eric gesehen? "Es war einfach alles zu schnell zu viel. Durch den Druck habe ich mich dann einfach etwas zurückgezogen und mich bei jemand anderem wohler gefühlt...", hatte die Brünette ihren Instagram-Followern erklärt. Zwischen ihr und dem Berliner habe es einfach nicht gepasst.

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann, ehemalige "Date or Drop"-Kandidatin

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

