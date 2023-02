"Mit Freundin": Cara Delevingne über Valentinstagspläne

Seltene Worte von Cara Delevingne (30)! Das Supermodel hält sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Seit ihrer Beziehung mit der Pretty Little Liars-Darstellerin Ashley Benson (33) ranken sich immer wieder nur Gerüchte um den Beziehungsstatus der Beauty. Zuletzt wurde sie jedoch häufiger mit der Sängerin Minke, die mit bürgerlichem Namen Leah Mason heißt, gesehen. Nun spricht Cara endlich mal über ihre neue Freundin!

Anfang Februar wurden Cara und Minke zuletzt zusammen auf einem Konzert von Harry Styles (29) gesehen worden. Nun plauderte die Schauspielerin mit Kelly Clarkson (40) in ihrer NBC-Show über ihre Valentinstagspläne – und erwähnte ihre Freundin! "Das hängt ganz davon ab, was ich vorhabe. Manchmal mache ich einen 'Galentines Day'. Wahrscheinlich verbringe ich ihn zu Hause mit meinen Hunden und meiner Freundin. Ganz entspannt", erzählte Cara. Wenn es etwas genauer sein soll, witzelte sie, dass sie ein besonderes Lied hören würde: "Es gibt einen tollen Song, es ist wie ein Kindermach-Lied!"

Lange Zeit hatte Cara auch die Beziehung zu Ashley geheim gehalten, mit der sie bis 2020 zusammen war. 2019 hatte sie in einem Interview mit Elle auch erklärt, warum: "Es ist heilig. Ich verstehe, warum sich die Leute so viele Gedanken machen, und ich möchte nicht so geheimnisvoll sein, dass die Leute denken, ich würde mich für irgendetwas schämen. Aber ich war noch nie in einer Beziehung, in der die Dinge so öffentlich waren", gab sie damals zu. Sie wolle nicht, dass die Öffentlichkeit irgendetwas an ihrem Glück verändern könnte.

MEGA Model Cara Delevingne und Leah Mason in London

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne im April 2021

Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

