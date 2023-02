Nun offiziell? Cara Delevingne mit Leah Mason auf Konzert

Cara Delevingne (30) zählt zu den gefragtesten Models weltweit. Neben ihrer Arbeit sorgt aber auch ihr Liebesleben immer wieder für Gesprächsstoff. Im Sommer 2022 wurde zuletzt gemunkelt, ob das Topmodel nach der Romanze mit Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (33) wieder neu verliebt sei. Nun scheint die Beziehung wohl offiziell zu sein – Cara und die Sängerin Minke hatten ein süßes Date bei einem Harry-Styles (29)-Konzert!

Die 30-Jährige und ihre Begleitung, die mit bürgerlichem Namen Leah Mason heißt, wollten wohl nicht auffallen: Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, spazieren die beiden Hand in Hand zum Konzert des ehemaligen One Direction-Sängers. Das Publikum war an dem Abend mit besonders vielen Berühmtheiten besetzt: Unter anderem waren auch Halsey (28) und Caras Ex-Freundin Ashley dabei.

Vor einigen Monaten machten sich die Fans des Models noch große Sorgen um ihre mentale Gesundheit, nachdem ein Video die Runde machte, in dem sie verwirrt wirkte. Ein Freund erklärte daraufhin: "Caras Familie weiß Bescheid. Es gibt Gespräche, demnächst eine Intervention durchzuführen und sicherzustellen, dass sie Hilfe bekommt." Die neuen Fotos lassen aber hoffen, dass es Cara jetzt wieder besser geht.

MEGA Model Cara Delevingne und Leah Mason in London

Oliver Palombi / MEGA Cara Delevingne in Italien im Juni 2022

Getty Images Cara Delevingne bei der Paris Fashion Week

