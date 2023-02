Nach Baby-News: Ana Ivanovic teilt süßes Foto mit Bastian

Ana Ivanovic (35) und Bastian Schweinsteiger (38) schweben immer noch auf Wolke sieben. Seit mittlerweile sieben Jahren gehen die beiden Sportstars nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Netz zeigen sie auch immer wieder mithilfe von süßen Pärchen-Aufnahmen, wie glücklich sie doch miteinander sind. Vor wenigen Tagen verkündeten die Eheleute dann total überraschend, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. Im Netz schwärmte Ana nun nur so von ihrem Bastian.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die einstige Tennisspielerin das süße Foto, das die Herzen der Fans höherschlagen ließ. Auf dem Bild lächeln Ana und Bastian verliebt in die Kamera, während die 35-Jährige eine rote Rose in der Hand hält. "Überglücklich, dich an meiner Seite zu haben", schwärmte die werdende Mama unter dem Post. In den Kommentaren brachten dann zahlreiche User ihre Begeisterung über die gemeinsame Aufnahme zum Ausdruck. "Einfach schön, euch beiden anzusehen. Unglaublich sympathisch. Bleibt, wie ihr seid" oder "Wunderschönes Foto voller Liebe", schrieben nur einige Follower.

Dass Ana und Bastian im Moment wohl nicht glücklicher sein könnten, hatte die gebürtige Serbin erst vor einigen Tagen deutlich gemacht. So hatte sie erzählt, dass sich ihre beiden Söhne Luka und Leon auch schon sehr auf ihr Geschwisterchen freuen würden. "Sie sind sehr aufgeregt, besonders der Ältere. Er mag Babys wirklich und er ist sehr neugierig auf alles", hatte die Mama geteilt.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Februar 2023

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović bei den Best Brands Awards 2022

