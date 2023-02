Nach Ehe-Aus: Gerard Piqué spricht erstmals über Shakira

Bricht Gerard Piqué (36) jetzt sein Schweigen? Über zehn Jahre gingen der Ex-Fußballprofi und die Sängerin Shakira (46) gemeinsam durchs Leben. Doch im Sommer vergangenen Jahres war dann Schluss! Der Grund: Gerard soll Shakira mit seiner ehemaligen Praktikantin Clara Chia Marti betrogen haben! Seitdem schießt die "Hips Don't Lie"-Interpretin hin und wieder gegen ihren Ex, während dieser sich in Schweigen hüllt. Packt Gerard jetzt etwas über Shakira aus?

Bis jetzt hielt sich der 36-Jährige eher bedeckt, was die Mutter seiner Kinder angeht. Doch wie The Sun berichtet, sollte sich das nun ändern: Der TikTok-Star John Nellis fragte Gerard nach seinem bekanntesten Kontakt in seinem Telefon. "Ich würde sagen, vielleicht Shakira, die meine Partnerin war", antwortete der Sportler daraufhin. Näher auf seine Ex eingehen wollte er aber scheinbar nicht – er wechselte schnell das Thema auf Cristiano Ronaldo (38), der mit seinen Followern auf Instagram womöglich noch berühmter ist.

Zuvor schien seine Ex erneut gegen Gerard und seine neue Freundin zu schießen: Am Valentinstag postete Shakira ein Video auf TikTok, in dem sie den Boden wischt und zu dem Song "Kill Bill" von SZA (32) mitsingt. "Ich könnte meinen Ex umbringen, das ist keine gute Idee. Seine neue Freundin ist die nächste, wie bin ich hierhergekommen?", singt die 46-Jährige mit, während sie unschuldig in die Kamera schaut.

Anzeige

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Hättet ihr gehofft, dass Gerard weiter auf Shakira eingeht? Ja, auf jeden Fall! Ist mir eigentlich egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de