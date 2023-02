Nach Liebesgerüchten: Camila Cabello soll wieder Single sein

Alles aus und vorbei bei Camila Cabello (25) und Austin Kevitch? Im August des vergangenen Jahres hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Sängerin mit dem Unternehmer anbandeln würde. Immer wieder wurde die "Bam Bam"-Interpretin gemeinsam mit dem 31-Jährigen von Paparazzi abgelichtet. Ihre Beziehung bestätigt haben die beiden jedoch nie. Nun scheint das auch nicht mehr nötig zu sein, denn Camila und Austin gehen angeblich wieder getrennte Wege.

Wie E! News berichtete, soll die Neuigkeit durch den Newsletter von Austins Unternehmen Lox Club verbreitet worden sein. "Austin ist wieder Single... rutscht in seine DMs, solange noch Zeit ist", soll in der Mail an die Abonnenten der Dating-App gestanden haben. Weder Camila noch der 31-Jährige haben sich bisher selbst zu dem angeblichen Liebes-Aus geäußert.

Um wieder einen neuen Partner zu finden, wird die Musikerin aber wahrscheinlich nicht auf Online-Dating zurückgreifen. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die 25-Jährige bei The Drew Barrymore Show verraten, dass sie kurzzeitig mal auf einer Dating-App angemeldet war. "Ich verließ die App, weil der erste Typ, der mir eine DM geschickt hat, ein aufstrebender Singer-Songwriter aus Nashville war", erzählte sie. Sie hatte die Befürchtung, man könnte sie ausnutzen.

Getty Images Camila Cabello im Juni 2022

Instagram /austinkevitch Austin Kevitch im Januar 2019

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Juni 2022

