Bei Date-Night: Camila Cabello und ihr Neuer amüsieren sich

Camila Cabello (25) kann ihr Glück kaum verstecken! Nach ihrer Trennung von Shawn Mendes (24) ging die Sängerin für längere Zeit als Single durchs Leben. Im August dieses Jahres wurde die Musikerin dann turtelnd und sehr vertraut mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Damit machte die "Havana"-Interpretin ihre neue Beziehung offiziell. Jetzt war das Pärchen erneut gemeinsam unterwegs und schien sich dabei bestens zu amüsieren!

Paparazzi erwischten die 25-Jährige und ihren Liebsten am Donnerstagabend in Santa Monica. Camila und Austin Kevitch wurden gesehen, wie sie nach einem Abendessen ein Restaurant verließen. Auf den Bildern ist unschwer zu erkennen: Die beiden hatten wohl eine gute Zeit! Sowohl Camila als auch ihr Freund konnten ihr Lachen kaum zurückhalten und schienen bei bester Laune zu sein, als sie in ein Auto stiegen.

Bisher hält sich Camila in Bezug auf ihr Liebesleben äußerst bedeckt und teilt so gut wie kaum Einblicke ihrer Beziehung. Die gebürtige Kubanerin und der Unternehmer präsentieren sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit –auch auf den Social-Media-Kanälen der beiden ist bisher von gemeinsamen Schnappschüssen keine Spur.

Getty Images Camila Cabello, Musikerin

Instagram /austinkevitch Austin Kevitch im Januar 2019

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

