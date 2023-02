Stylishe Mama! Gal Gadot mit ihren beiden Töchtern unterwegs

Gal Gadot (37) zeigt ihren stylishen Mama-Look! Nicht nur beruflich läuft es für den Wonder Woman-Star bestens. Auch im Privaten ist die israelische Schauspielerin rundum glücklich. Mit ihrem Gatten Yaron Varsano ist sie schon seit 14 Jahren verheiratet und hat drei Kinder – ihre Töchter Alma, Maya und das im Juni 2021 geborene Nesthäkchen Daniella. Mit zwei ihrer Kids wurde Gal jetzt gesichtet!

Auf neuen Bildern ist die 37-Jährige mit ihren beiden ältesten Töchtern zu sehen. In Los Angeles wurde sie mit den zwei Sprösslingen gesichtet. Während Maya an ihrer Hand lief, war Alma eigenständig und in einem lässigen Look unterwegs. Gal hingegen trug einen schicken Blazer, darunter eine weiße Bluse und eine locker sitzende Jeans. Damit legte die Dreifach-Mama einen stilsicheren Auftritt hin.

Von ihrem Mann war an diesem Tag nichts zu sehen. Via Instagram zeigte Gal allerdings, dass Yaron am Valentinstag sehr wohl an sie gedacht hatte und posierte mit einem riesigen Strauß roter Rosen. "Dieses Jahr verbringen wir den Valentinstag getrennt voneinander, was mich auf eine lustige Art und Weise alles, was wir haben, noch mehr schätzen lässt", schrieb der Filmstar.

Instagram / gal_gadot Jaron Varsano und Gal Gadot im Februar 2022

MEGA Gal Gadot in Los Angeles im Februar 2023

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit einem Strauß Rosen

