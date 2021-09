Gal Gadot (36) widmet ihrem Ehemann Jaron Varsano liebevolle Worte im Netz. Im Jahr 2008 gab die Schauspielerin dem Geschäftsmann das Jawort. Mittlerweile sind sie Eltern von drei Töchtern – Maya, Alma und Daniella. Dass das Paar noch immer total glücklich ist, bewies Gal jetzt mit einem Beitrag, den sie aus einem ganz besonderen Anlass mit ihren Fans teilte. Die Israelin und ihr Liebster hatten nun ihren bereits 13. Hochzeitstag.

Am Dienstag veröffentlichte die Wonder Woman-Darstellerin ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Jaron auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Bild, das bei ihrer Hochzeit entstanden ist, schauen die beiden sich tief in die Augen. "Schaut euch diese beiden Kinder am glücklichsten Tag ihres Lebens an. Alles Gute zum 13. Jahrestag, Jaron", schrieb Gal dazu.

Die 36-Jährige nutzte den Anlass, um ihrem Mann eine süße Liebeserklärung zu machen. "Die Ewigkeit ist nicht lang genug, wenn wir zusammen sind. Danke, dass du mein Partner, mein Fels, mein Ein und Alles bist. Ich liebe dich", schwärmte sie von dem Unternehmer.

