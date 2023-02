Vor Tochter Royce: Rebel Wilsons Leihmutter hatte Fehlgeburt

Emotionale Worte von Rebel Wilson (42)! Die Schauspielerin ist seit vergangenem Jahr Mutter: Die Pitch Perfect-Darstellerin durfte ihre erste Tochter Royce auf der Welt begrüßen – die Kleine kam via Leihmutter zur Welt. Seitdem genießt die Blondine ihr neues Leben mit Kind total. Doch vor dem großen Glück hatte sie zunächst einiges Leid erleben müssen: Rebel verriet nämlich jetzt, dass sie vor der Geburt ihrer Tochter ein Baby verloren hatte.

In der Radioshow "The Pick Up" sprach die Australierin am Mittwoch erstmals über das schlimme Erlebnis. "Ich versuchte, mit einer Leihmutter das Baby zu bekommen, und leider kam es bei dem Embryo zu einer Fehlgeburt", erklärte sie. Damals habe sie ihre jetzige Partnerin Ramona Agruma noch nicht lange gekannt und sich dennoch mit ihr gemeinsam auf das Kind gefreut – bis sie es verloren hatte.

Im November 2022 war dann schließlich die kleine Royce zur Welt gekommen. Zu Beginn war es Rebel aber nicht leicht gefallen, eine Verbindung zu ihrem Nachwuchs aufzubauen – sie hatte sogar erklärt, sich etwas distanziert gefühlt zu haben. Dieses Gefühl sei anschließend aber schnell verflogen.

