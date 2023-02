Würde Lukas Baltruschat mit Chiara in eine TV-Show gehen?

Sieht man Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich (25) bald zusammen im Fernsehen? Die beiden Reality-TV-Stars hatten zuvor in Datingshows nach der großen Liebe gesucht – vergeblich. Im vergangenen Jahr lernten der Fitness-Coach und die Influencerin sich dann aber auf einem Event kennen und fanden ineinander doch noch ihr Liebesglück. Bis vor Kurzem hielten sie ihre Beziehung jedoch noch ein wenig bedeckt – inzwischen zelebrieren die Turteltauben ihre Liebe aber öffentlich. Womöglich bald auch im TV? Promiflash hat nachgehakt.

Im Promiflash-Interview verrIEt Lukas, dass er und seine Chiara gar nicht mal so abgeneigt wären, gemeinsam im Fernsehen aufzutreten. Zumindest können sie es sich vorstellen: "Durchaus, abhängig von dem Format." Scheint so, als stünden die Chancen gar nicht mal so schlecht, die beiden zusammen im Fernsehen zu sehen.

Lukas und Chiaras Fans würden sich darüber mit Sicherheit freuen. Das Feedback auf ihre Romanze war nämlich ziemlich gut, wie der Sportler preisgab: Es habe ausschließlich positive Nachrichten und Kommentare von Followern gegeben.

Anzeige

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat in einem Fotoautomaten

Anzeige

privat Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Anzeige

Instagram / lukascharles_ Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Anzeige

Würdet ihr Lukas und Chiara zusammen im TV sehen wollen? Ja, das wäre total unterhaltsam! Nee, lieber nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de