Warum warteten Lukas Baltruschat & Chiara mit Liebes-Outing?

Endlich können Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich (25) ihre Liebe auch öffentlich zelebrieren! Schon seit einigen Wochen spekulierten Fans darüber, dass der ehemalige Bachelorette-Finalist und die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin ein Paar sein sollen – ganz romantisch am Valentinstag bestätigten die beiden Reality-TV-Stars dann endlich, dass sie in einer Beziehung sind. Promiflash verriet Lukas nun, warum er seine neue Liebe erst ein wenig bedeckt hielt.

Im Promiflash-Interview sprach der Fitness-Coach über die Gründe, warum er und Chiara ihre Romanze nicht von vornherein komplett öffentlich ausgelebt hatten: "Zu Beginn waren wir gezwungen, die Beziehung verdeckt zu halten, da Chiaras 'Bachelor in Paradise'-Ausstrahlung noch bevorstand. Nach der Ausstrahlung war die Beziehung für uns allerdings nie ein Geheimnis, wir wollten es aber nicht gleich an die große Glocke hängen und die Zeit erst mal für uns genießen, fernab von der ganzen Reality-Welt." Da nun aber bereits oft über ihr Liebesglück spekuliert wurde, haben sie sich nun dazu entschieden, das Ganze öffentlich zu machen.

Aber seit wann sind Lukas und Chiara überhaupt schon ein Paar? "Wir sind seit Anfang Oktober in einer Beziehung und haben uns auf einem Event in Hamburg kennengelernt. Über Instagram standen wir davor schon ein bisschen in Kontakt", plauderte der Frauenschwarm aus.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Lukas Baltruschat, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

privat Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich

RTL / René Lohse Chiara Fröhlich, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

