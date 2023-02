Yeliz Koc lässt sich Tattoo für Töchterchen Snow stechen!

Yeliz Koc (29) möchte ihre Tochter offenbar für immer bei sich haben. Im Februar 2021 hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin überglücklich verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Im Oktober war es dann so weit: Der Realitystar durfte seine Tochter Snow Elanie auf der Welt willkommen heißen. Die Kleine ist ganz offensichtlich die große Liebe der einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Daher ließ sich Yeliz jetzt ein Tattoo für Snow stechen.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 29-Jährige stolz das Ergebnis. In schwungvoller Schrift steht nun "Snow Elanie" in der Armbeuge der ehemaligen Datingshow-Kandidatin. Doch nicht nur den Namen ihrer Tochter trägt sie jetzt unter der Haut – auch das Datum und die Uhrzeit der Geburt ließ Yeliz sich auf ihrem Körper verewigen. "02.10.2021 17:30" ist unter dem Namen zu lesen.

Wie wichtig ihr ihre Tochter ist, zeigt Yeliz – unabhängig von dem Tattoo – auch immer wieder gern mit süßen Postings im Netz. So hatte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin erst vor wenigen Wochen ein putziges Foto von sich und ihrer Kleinen auf Instagram geteilt. "Mein Lieblingsmensch", hatte sie den Mutter-Tochter-Schnappschuss betitelt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' neues Tattoo, Februar 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, Januar 2023

