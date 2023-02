In einem Statement: Tim Lobingers Familie bestätigt den Tod

Nun äußerte sich Tim Lobingers (50) Familie zu den traurigen Nachrichten. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der ehemalige Stabhochsprungprofi seinen Kampf gegen die schwere Krebserkrankung verloren hat. Im Netz gab der Ex-Sportler seinen Fans zuvor immer wieder Updates zu seinem Zustand und zeigte sich dabei stets hoffnungsvoll. Jetzt meldete sich erstmals Tims Familie zu Wort und bestätigte seinen Tod.

"Tom Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben", gab seine Familie jetzt in einem Statement, das Bild vorliegt, bekannt. Zudem teilten sie mit, dass der ehemalige Profisportler im Kreise seiner Liebsten friedlich eingeschlafen sei. "Er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen", betonte die Familie von Tim und bat zugleich darum, von weiteren Anfragen zu seinem Tod abzusehen.

Im Netz meldeten sich bereits zahlreiche Fans des Verstorbenen zu Wort und brachten ihre Trauer über seinen Verlust unter Tims letzten Instagram-Beitrag zum Ausdruck. Auch Sabrina Mockenhaupt (42) verfasste einen Kommentar. "Jetzt hast du keine Schmerzen mehr! Viel Kraft deiner ganzen Familie", schrieb die Sportlerin.

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, Ex-Profisportler

Instagram / timlobingerofficial Ex-Profisportler Tim Lobinger

Getty Images Sabrina Mockenhaupt im August 2009 in Berlin

