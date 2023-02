Nach Aus: Iris Klein hat den Glauben an die Liebe verloren

Iris Klein (55) hat keine Hoffnung mehr, was die Liebe angeht. Die Reality-TV-Kandidatin hatte vor mehreren Wochen behauptet, dass ihr Mann Peter Klein (55) sie mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen hätte. Sie teilte sogar Chatverläufe, in denen sich die beiden ihre Liebe gestehen. Iris ist bereits aus der gemeinsamen Finca ausgezogen und bereitet sich auf die Scheidung vor. Sie hat sogar den Glauben an die Liebe verloren.

In ihrer Instagram-Story teilte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) einen Spruch, in dem es heißt: "Finde jemanden, der stolz darauf ist, dich zu haben, der Angst hat, dich zu verlieren, der dich schätzt, dich respektiert, sich um dich sorgt und dich bedingungslos liebt." Sie bedankte sich bei ihrer Community, die ihr offenbar mehrere solcher Zeilen haben zukommen lassen. "Ich liebe eure Sprüche... leider habe ich den Glauben an die Liebe verloren", bedauerte Iris.

Die Influencerin hatte verraten, dass Peter inzwischen gestanden hatte, dass er Yvonne während seiner Australienreise im Zuge von Lucas Cordalis (55)' Dschungelcamp-Teilnahme nähergekommen sei. "Das war übrigens ein Kuss im Fahrstuhl, hat er dann auch zugegeben", berichtete sie nach einem Gespräch mit ihrem Verflossenen.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, September 2020

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de