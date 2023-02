Peter gesteht: Es gab im Aufzug doch einen Kuss mit Yvonne!

Peter Klein (55) hat ein richtiges Lügenkonstrukt aufgebaut. Während er als Dschungelbegleiter in Australien war, soll er eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) angefangen haben, wie seine Frau Iris (55) öffentlich machte. Das bestritten der Stiefpapa von Daniela Katzenberger (36) und die Schauspielerin zunächst vehement, doch nach und nach gesteht Peter nun, dass doch etwas läuft: Er habe sich verliebt. Und noch mehr: Im Aufzug gab es tatsächlich einen Kuss zwischen Peter und Yvonne!

Iris und Peter trafen sich in Mallorca zur Aussprache. Dabei kam natürlich auch das verräterische Video aus dem gläsernen Fahrstuhl am Flughafen nach der Ankunft aus Australien zur Sprache, auf dem es so scheint, als würden die Yvonne und Peter sich innig küssen. Und tatsächlich: "Das war übrigens ein Kuss im Fahrstuhl, hat er dann auch zugegeben", berichtete Iris auf Instagram. Bis zuletzt hatte Yvonne behauptet, dass die beiden nur platonisch gekuschelt und sich lediglich "tief in die Augen" geblickt hatten.

Das ist aber offenbar längst nicht die einzige Lüge, die Peter seiner Frau aufgetischt hatte – er beichtete, dass er sich schon viel länger nach etwas Neuem umsieht! "Jetzt sagt er gerade eben: Nee, er wollte schon seit einem Jahr nicht mehr. Also seit er da in Afrika war, hat er gemerkt, dass er lieber single sein will und lieber mit andren Frauen bisschen was am Laufen hat", erläuterte Iris gefasst. Für sie sei das aber eher positiv: "Trauer ist umgewandelt in Hass."

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Juni 2020

