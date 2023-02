Nach "Köln 50667"-Aus: Sophie Imelmann liebt Ex-Kollegen!

Manchmal funkt es auch am Filmset! Um die deutsche Reality-Soap Köln 50667 steht es aktuell wohl schlechter denn je – die Show kann nämlich kaum noch Zuschauer verbuchen. Deswegen zogen die Verantwortlichen die Notbremse und überlegten sich in neues Konzept. Zehn Darsteller flogen aus der Soap, darunter auch Sophie Imelmann (26). Doch nicht alles an der Zeit bei "Köln 50667" war für sie schlecht. Denn die Beauty verliebte sich in ihren Ex-Kollegen Jossy Luzayadio. "Und dann, in meinen letzten Drehwochen, kamst du… Danke, dass du nie damit aufgehört hast, um mich zu kämpfen", schwärmte der TV-Star via Instagram.

