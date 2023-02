Nach "Köln 50667"-Exit: Sophie Imelmann datet Kollege Jossy!

Und wieder haben am Set von Köln 50667 zwei Menschen zueinandergefunden! Gerade erst machte die Serie mit weniger schönen Nachrichten Schlagzeilen. Gleich zehn Darsteller wurden aussortiert und mussten die Daily verlassen. Das Format sollte generalüberholt werden, um die Quoten zu retten. Auch Sophie Imelmann (26) ereilte dieses Schicksal. Dafür läuft es privat aber umso besser: Sie hat in ihrem Kollegen Jossy Luzayadio ihr Glück gefunden!

In einem Instagram-Beitrag schwärmte die Leonie-Darstellerin von ihrer neuen Liebe und ließ ihre Zeit bei "Köln 50667" Revue passieren. "Und dann, in meinen letzten Drehwochen, kamst du… Danke, dass du nie damit aufgehört hast, um mich zu kämpfen", schrieb der Lockenkopf und meinte damit Jossy. Dabei sei sie zunächst nicht ganz von ihm überzeugt gewesen. "Am Anfang konnte ich dich nicht ausstehen, jetzt bin ich verrückt nach dir", räumte sie ein und betonte: "Das Beste kommt zum Schluss."

Wie glücklich die 26-Jährige mit ihrem einstigen Set-Kollegen ist, zeigte sie in ihrer Instagram-Story am Valentinstag. Am Tag der Liebe entführte er sie zu einem romantischen Dinner. Im Netz zeigte Sophie nicht nur die Dekoration und das leckere Dessert, sondern auch Jossy selbst. "Mein Valentinsschatz", schwärmte die Influencerin zu einem kurzen Clip von ihm.

RTLZWEI Sophie Imelmann, Influencerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

RTLZWEI Jossy Luzayadio, bekannt aus "Köln 50667"

