Nach Trennung: Eric Sindermann will sich Liebes-Coach holen

Eric Sindermann (34) will an sich arbeiten! Die Beziehungen des Designers wollen einfach nicht halten. Ausgerechnet am Valentinstag gaben der Reality-TV-Star und seine noch ziemlich neue Freundin Josephine Lehmann ihre Trennung bekannt. Sie betonte hinterher, die Sommerhaus-Bekanntheit habe sie von Anfang an mit zu viel Liebe erdrückt – und sei einfach zu nett gewesen. Diese Kritik will Eric sich jetzt zu Herzen nehmen: Er sucht sich einen Liebes-Coach!

Auf Instagram erkundigte Dr. Sindsen sich geknickt bei seinen Followern: "Kennt jemand zufällig ein paar gute Therapeuten – beziehungsweise einen Therapeuten, der einem Tipps gibt, wie man eine Beziehung führt?" Offenbar will Eric jetzt mit professioneller Hilfe ein besserer Partner werden. Ob ihm das wohl bei seinen zukünftigen Beziehungen helfen wird?

Im selben Zuge entschuldigte der Influencer sich auch namentlich bei Sanja Alena (30) und Arielle Rippegather (32) – er hatte für Josi die Freundschaft mit den beiden beendet. "Habe auch ein megaschlechtes Gewissen euch gegenüber. Ich hätte auf meine Freunde hören sollen..." Glaubt ihr, für Eric gibt es beziehungstechnisch noch Hoffnung? Stimmt ab!

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

